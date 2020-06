Coppa Italia, Napoli-Juventus 0-0: risultato e tabellino

Si assegna il primo trofeo della stagione: a disputarselo sono la Juventus di Cristiano Ronaldo ed il Napoli di Dries Mertens. Il risultato la momento è sullo 0-0.

La sintesi di Napoli-Juve

Si trovano di fronte le due formazioni che si sono contese la maggior parte dei titoli nell’ultimo decennio: tante le vittorie bianconere, soltanto 2 quelle azzurre. Questa sera gli uomini di Gattuso vogliono ribaltare il pronostico che li vede partire leggermente in vantaggio tra i bookmakers. La prima emozione, o meglio la prima sfuriata, arriva la 15′: contatto in area tra Mario Rui e Maksimovic, dopo aver consultato il VAR l’arbitro Doveri afferma che non è rigore. La prima conclusione in porta invece è di Bentancur ed arriva al 20′, con Meret che parla senza problemi.

Le azioni più pericolose della prima frazione arrivano comunque nel finale: al 41′ Buffon sbarra la strada a Demme da distanza ravvicinata, grande intervento del portiere. Dopo un minuto l’estremo difensore si supera e devia sul palo una punizione di Insigne.

IN AGGIORNAMENTO

Il tabellino di Napoli-Juve

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Bonucci (J)