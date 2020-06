Prima della finale di Coppa Italia, ai microfoni di ‘Rai Sport‘ è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina

Coppa Italia, Napoli-Juve, Gravina: “Giornata importante per il calcio italiano“

Poco prima del fischio di inizio della finale di Coppa Italia, il presidente della Figc Gabriele Gravina si è cosi espresso: “Ho sentito poco fa Spadafora e mi ha preannunciato un grande impegno trasformando questa quarantena in maniera ‘soft’, credo sia stata una bellissima notizia non solo per i dirigenti ma per tutti gli appassionati di calcio. Il calcio è passione. Noi questa sera avremmo dovuto incontrare, in questo stadio, la Svizzera per gli Europei 2020, ma oggi è un’altra giornata importante per il calcio italiano, per il nostro paese. La Uefa ha confermato la partita inaugurale del campionato europeo del 12 giugno, inizieremo il nostro campionato europeo qui a Roma contro la Turchia. Ripeto, è una bellissima notizia per tutti noi“.