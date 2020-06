Coppa Italia, Mertens dopo Napoli-Juve: “Vittoria nata in quarantena”

Fresco di rinnovo con gli azzurri, Dries Mertens commenta felice la vittoria contro la Juventus nella finale di Coppa Italia.

Le parole di Dries Mertens

Il Napoli ha battuto la Juventus ai calci di rigore. Il folletto belga analizza la gara ai microfoni di Rai 1: “Oggi abbiamo dato tutto, siamo rimasti tutti a Napoli. Abbiamo continuato a lavorare, momento difficile ma molto bello. Video sul rinnovo? Quando giochi a Napoli è tutto speciale. Oggi abbiamo vinto come squadra, abbiamo vinto in quarantena, con la preparazione. Multe? Non lo so, aspettiamo. Ho pensato tanto prima di firmare: al mister, allo staff, e poi c’è la città. Per me la quarantena è stata una vacanza. Cosa ci ha dato Gattuso in più ad Ancelotti? Il palleggio nel 4-3-3, siamo rinati“.