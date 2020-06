Calciomercato Roma: Under allo United, in arrivo Pedro

Roma, la cessione di Under è oramai certa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino sta cercando di piazzare il talento turco in Premier League per poi far firmare Pedro

Roma, a destra si cambia: via Under dentro Pedro

Il mercato low cost prosegue anche senza Petrachi. Il ds è oramai fuori dai giochi dopo solo una stagione. La Roma si è assicurata Pedro. L’accordo con lo spagnolo è blindato, contratto di due anni con opzione per il terzo a 3,5 milioni a stagione. Per il decreto crescita la tassazione è agevolata.

Negli ultimi giorni sarebbe stato lo stesso Fonseca a telefonare all’attaccante (che può fare anche il vice Dzeko), garantendo che l’impegno sarà rispettato. Ma non solo, la Roma proverà a tenere Mkhitaryan e Smalling e prenderà una putna di riserva.

Baldini sarà il regista di questa strategia e sta sfruttando i suoi buoni uffici con Arsenal e Manchester United per riscattare i due giocatori in prestito. Occhio anche a Vertongen, svincolato. Il mercato in entrata della Roma in entrata sarà questo.

Ora però il club è concentrato sulle uscite. Raiola ha Kluivert, che con Ünder è il giocatore più “strategico” sul mercato delle cessioni. Il turco è assistito da Ramadani, con il quale la Roma non ha buonissimi rapporti.

Roma: ecco il futuro di Under

Ünder resta il primo nome in uscita per diversi motivi. Piace anche al Manchester United, che in passato lo ha fatto seguire da emissari. La cessione di Ünder è strategica per il bilancio ed il mercato in entrata. Consentirà di fare una plusvalenza, pur privandosi di un giovane di valore. Ma la Roma ha già pensato a questo comprando a gennaio Carles Perez. Il turco ha faticato a inserirsi negli schemi di Fonseca e la sua cessione non sarebbe un problema per l’allenatore.