Calciomercato Roma Perin | L’esperienza di Mattia Perin alla Juventus non è andata come sperava il portiere attualmente in forza al Genoa, proprio in prestito dai bianconeri. Il prossimo anno potrebbe non tornare alla Continassa e costretto a cercare una nuova sistemazione.

Calciomercato Roma, Perin offerto dalla Juventus

Il ritorno e la permanenza di Perin con la Juventus sono tutt’altro che certezza. Il portiere sta completando la stagione al Genoa che difficilmente riuscirà a riscattarlo, soprattutto a causa dell’emergenza economica derivata dal Coronavirus. Allora la Juve cerca un’altra soluzione per il portiere anche in orbita Nazionale e avrebbe individuato nella Roma il club che potrebbe interessarsi al 27enne di Latina. Stando a quanto riporta calciomercato.com, Juventus e Roma si parlano da tempo per cercare di concludere interessanti affari e nelle ultime settimane, Paratici pare avrebbe offerto proprio Perin per la prossima stagione.

Juve, Perin è un esubero

Il rinnovo (quasi certo) di Gigi Buffon chiuderà ancora di più le porte a Perin. Nel periodo in bianconero ha giocato solo quando l’ex numero uno era a Parigi e solo poche partite. Poi l’infortunio e la lungodegenza, hanno fatto il resto. La Roma non conosce ancora il futuro di Pau Lopez, che piace in Premier League e potrebbe puntare sul portiere laziale.