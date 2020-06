Calciomercato Roma Pastore LA Galaxy | La Roma potrebbe dire addio a Javier Pastore nella prossima finestra di calciomercato. El Flaco non rientra del tutto nei piani di Paulo Fonseca ed è spesso vittima di importanti infortuni che non hanno permesso all’argentino di esprimersi al meglio nella sua esperienza in giallorosso.

Calciomercato Roma, LA Galaxy su Pastore

La carriera del Flaco potrebbe continuare vicino casa. Nei giorni scorsi si è parlato delle sirene dei Seattle Sounders e dei Los Angeles Galaxy sul trequartista argentino. i primi vorrebbero portarlo in MLS per trovare il partner ideale per Lodeiro. I Los Angeles Galaxy, invece, nel corso degli anni hanno sfoderato più volte colpi importanti per il campionato americano.

Leggi anche – Coppa Italia, Napoli-Juventus finirà ai rigori: il tabellino

Los Angelse Galaxy, Te Kloese: “Pastore ci piace, valutiamo”

Il General Manager dei Galaxy, Dennis Te Kloese, ha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni di romanews.eu.

“Al momento non è una possibilità. E’ tutto sospeso e in stand-by: Pastore è un grande giocatore, ma fin qui non c’è niente. Al momento è tutto sospeso a causa del Coronavirus, anche le frontiere sono chiuse”.

L’argentino nella capitale non è mai riuscito a incidere a causa dei tanti infortuni e il suo ingaggio da oltre 4 milioni di euro l’anno è ormai sin troppo pesante per le casse del club giallorosso