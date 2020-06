Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: arriva l’annuncio (UFFICIALE)

Calciomercato Napoli, c’è il rinnovo di Mertens: nero su bianco, è successo nel corso della notte

Calciomercato Napoli – Rinnovo Mertens | E’ fatta, Mertens ancora in azzurro. Era già un po’ di tempo nell’aria questa situazione legata al rinnovo di Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis, in pieno suo stile, annuncia tutto nelle ore di vigilia di Coppa Italia. Ha atteso il momento decisivo, ha prima superato il record di Marek Hamsik, per poi piazzare la ciliegina sulla torta. Il Napoli spera di poter festeggiare la cosa attraverso la Coppa Italia di questa sera, con Mertens che alzerebbe il suo terzo trofeo da quando è a Napoli. Gli altri due li ha alzati contro la Fiorentina, siglando un gol proprio nella finale che si disputò sempre a Roma e l’altra l’ha vinta contro la Juventus, in Supercoppa.

Ultime Napoli, Mertens ha rinnovato: c’è l’annuncio ufficiale

Stando a quanto rivelato dai colleghi di CalcioNapoli24.it, sarebbe arrivata nel corso di questa notte la firma del rinnovo di Dries Mertens. Nero su bianco, ma ora è anche ufficiale. Il prolungamento è cosa fatta, ha scelto ancora Napoli. L’incontro decisivo sarebbe arrivato, stando a quanto raccolto dal portale dedicato al Calcio Napoli, con i dirigenti della società azzurra e il suo legale Stijn Francis. Il tutto nella giornata di ieri, con la definizione che sarebbe arrivata nel corso della notte. Oggi alla FilmAuro è arrivata la foto consueta, pubblicata dallo stesso patron azzurro: “Evviva Dries!”