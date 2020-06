Calciomercato Napoli, ag. Boga “Quella azzurra è una grande piazza”

A ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘ ha parlato l’agente di Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo richiesto dalla società di De Laurentiis

Mercato Napoli, ag. Boga “Per chi tiferà stasera? Non lo so“

Intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘, il fratello-agente di Jeremie Boga, Daniel, ha rilasciato importanti dichiarazioni per quanto riguarda il futuro del suo assistito, seguito con molto interesse proprio dal Napoli: “Mio fratello è molto contento che riparta il campionato, non vedeva l’ora dopo essere stato fermo quasi tre mesi. Ci tiene a fare bene con la maglia del Sassuolo, insieme con i compagni sono pronti a finire la stagione nel migliore dei modi. Sarà interessante vedere come andranno a finire queste dodici partite che mancano alla fine della stagione.

Durante la pandemia è rimasto a casa, come giusto che sia, con il padre. Non ha mai smesso di allenarsi, nemmeno nella sua abitazione. La finale di Coppa Italia? Ovvio che la guarderà. Per chi farà il tifo? Non saprei, sia gli azzurri che la Juventus hanno giocatori di qualità“.

Ag. Boga: “Lusingati dalle parole di Giuntoli“

E sull’interesse del Napoli e sulle parole del direttore sportivo Giuntoli: “Sono lusingato dai suoi complimenti per Jeremie. Sono parole che fanno molto piacere. E’ bello ricevere complimenti quando sai di svolgere un ottimo lavoro e quando nel calcio si accorgono che hai talento“.