Calciomercato Napoli, Allan per Ancelotti: pronto l’assalto dell’ex

Calciomercato Napoli: Ancelotti vuole il brasiliano, si spinge

Calcio Mercato Napoli Allan | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. Indubbiamente ci saranno degli acquisti, ma è altrettanto vero di come qualche big possa anche andare via. La rosa azzurra è composta da giocatori di alto livello, ed è normale che qualche pretendente ci abbia posato gli occhi sopra. Uno dei più richiesti è senza dubbio Allan, centrocampista brasiliano protagonista di una stagione abbastanza difficoltosa tra vari problemi fisici e di prestazioni.

L’ex Udinese resta però uno dei migliori nel suo ruolo, ed è per questo che ha attirato l’attenzione da parte di una squadra inglese: l’Everton. I Toffees sono allenati da Carlo Ancelotti, e pare che sia proprio lo stesso tecnico a spingere per la trattativa. L’assalto è pronto, anche se non sarà affatto facile scardinare il muro eretto dal Napoli. A riportare la notizia Sport Mediaset.

News Napoli: quanto costa Allan?

L’Everton, e soprattutto Carlo Ancelotti, fa sul serio per Allan, ma l’affare è molto complicato per via dell’alto prezzo del giocatore. Gli azzurri infatti lo valutano circa 50 milioni, mentre il club di Liverpool ne spenderebbe massimo 40. La distanza economica c’è, e per ora sembra quasi impossibile da aggirare.