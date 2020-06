Calciomercato Napoli, Adeyemi: “Porta aperta agli azzurri”, parola dell’agente

Calciomercato Napoli, Adeyemi verso gli azzurri: l’agente rivela tutto

Calciomercato Napoli – Adeyemi | Il Napoli è a caccia di un centravanti, nonostante il rinnovo – ormai è questione solo di attendere l’annuncio – di Dries Mertens. Sì, perché con la situazione che riguarda le punte, con Milik e Llorente dal futuro incerto, il club azzurro vuole assicurarsi un attaccante da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso. Non basteranno i soli Mertens e Petagna, il Napoli vorrà essere competitivo su tre fronti. E’ per tale motivo che la società partenopea sta seguendo con molto interesse il tedesco classe ’02, dalle origini nigeriane. Ha fatto breccia nel cuore del direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, il talento Karim Adeyemi. In forza al Salisburgo, è considerato uno dei migliori giovani talenti in circolazione.

Notizie Napoli, le parole dell’agente di Karim Adeyemi

L’attaccante del Salisburgo, Karim Adeyemi, raccoglie l’eredità pesantissima di Erling Haaland. E, dagli addetti ai lavori, viene considerato proprio l’erede dello stesso centravanti del Borussia Dortmund. I colleghi di Calciomercato.it hanno contattato l’agente, che ha rilasciato un’interessante intervista. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Il Napoli è una grande squadra, e anche Adeyemi lo sta diventando. La squadra del Napoli sa fare molto pressing e nelle qualità di Karim c’è quella di essere molto rapido, io penso che sarebbero perfetti l’uno per l’altro in futuro. Lasciamo aperta la porta, poi vediamo cosa accadrà la prossima estate. Adesso la cosa più importante per lui è vivere questo momento in tranquillità, deve migliorare ancora”. Arriverà dunque in Serie A?