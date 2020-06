Ultime Milan: c’è l’offerta per Jovic

Calcio Mercato Milan Jovic Real Madrid | Il Milan lavora con serenità e con pazienza in vista della prossima stagione. Tanti cambiamenti per il prossimo anno, partendo dal cambio in panchina che pare sempre più scontato. Con l’arrivo del nuovo allenatore tanti calciatori andranno via, con la società che punta su un progetto giovane per tornare ai livelli di un tempo. Intanto, in attacco c’è Luka Jovic in cima alla lista dei desideri. L’attaccante serbo è in rottura con il Real Madrid e il Milan ha formulato l’offerta per convincere gli spagnoli ad una cessione. Ora anche il calciatore spinge per vestire la maglia rossonera il prossimo anno.

Calciomercato Milan: Jovic vuole solo i rossoneri, il Real pronto ad accettare l’offerta

Jovic al Milan ritroverebbe il suo amico ed ex compagno di squadra Ante Rebic. I due insieme all’Eintracht Francoforte hanno totalizzato tantissimi gol e assist per portare in alto il club tedesco negli ultimi anni. Ora potrebbero tornare a lavorare di nuovo insieme in Serie A con la maglia del Milan. I rossoneri sono convinti di convincere il Real Madrid alla cessione: offerta di 7 milioni per un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro più altri 3 di bonus. In Spagna sono sicuri che il Real Madrid sta prendendo seriamente in considerazione la proposta.

