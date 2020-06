Calciomercato Juventus, Nani: “Ronaldo mi ha detto che se ne andrà”

Nani e Ronaldo hanno un rapporto di amicizia duraturo: hanno giocato assieme al Manchester United e ovviamente nella Nazionale portoghese, per cui le parole dell’ex laziale sono da ritenersi assolutamente affidabili…

CR7 lascia la Juve, parola di Nani

“Due anni fa mi disse che gli piacerebbe chiudere la carriera in America. Non è una cosa sicura al 100%, ma è una possibilità“: parole di Nani riferite a ESPN, che ovviamente gettano nel panico i tifosi juventini che speravano di vedere, carriera natural durante, Cristiano a Torino.

Stando alle parole dell’ex Red Devils, questa conversazione sarebbe avvenuta prima dell’effettivo passaggio di CR7 alla Juve. Era un momento complicato della sua carriera: il Fisco spagnolo lo perseguitava, pensava di aver concluso il suo percorso al Real ed effettivamente ha cambiato poi squadra, accasandosi in Serie A. Possibile che, intanto, abbia maturato altre riflessioni. In fondo il suo contratto in essere scadrà nel 2022: a meno di colpi di scena, è possibile anche immaginare una sua permanenza fino a quella data

Ronaldo in MLS, i dettagli del possibile affare

Se è vero come è vero che il lusitano ha ancora 2 anni di contratto con la Vecchia Signora, è altrettanto vero che alcuni corteggiamenti in passato sono già avvenuti. In più, c’è un dettaglio da non sottovalutare: in un club alla ricerca di una quadra dal punto di vista finanziario, lo stipendio del 5 volte Pallone d’Oro (pari a 31 milioni annui), pesa come un macigno. Per Paratici quindi, al netto di considerazioni da fare ovviamente anche assieme allo staff tecnico (presente o futuro), vendere Ronaldo potrebbe rivelarsi anche un affare.