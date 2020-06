Calciomercato Juventus, Milik è il primo nome: una cosa non convince Paratici

Calciomercato Juventus, Milik in auge sulla lista di Paratici: è il partner ideale di CR7

Calciomercato Juventus – Milik | Si incroceranno gli sguardi in finale, domani. Sarà Napoli-Juventus e inevitabilmente sarà la partita nella partita di Arkadiusz Milik. Salvo clamorosi colpi di scena, partirà dalla panchina, ma come già visto nella sfida contro l’Inter, Gennaro Gattuso potrebbe concedergli un po’ di minuti a gara in corso. Potrebbe incrociare, appunto, lo sguardo dei suoi possibili nuovi compagni di squadra del 2021 e, tra gli altri, anche quello di Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline potrebbe ritrovarsi, ancora una volta, a sostituire Gonzalo Higuain con il polacco. Era già successo quando allenava il Napoli e si vide scippare dalla Juventus il suo bomber d’attacco. Questa volta la Juve andrà dritta di Milik e lui sarà dalla parte di chi si ritrova in squadra l’attaccante. Il club piemontese sarebbe sulle sue tracce e lo avrebbe messo in cima nella lista. Il cannoniere polacco è il più desiderato tra i nomi per il reparto offensivo dei bianconeri.

Napoli-Juventus è la partita di Milik: i bianconeri pronti all’affare, ad una sola condizione

E’ il partner ideale di Cristiano Ronaldo secondo la dirigenza juventina. Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, è quello di Milik il nome più caldo per la Juve che verrà. C’è solo una cosa di cui non sono convinti i bianconeri: la valutazione di mercato fissata dal Napoli. D’altro canto Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di giocare al ribasso con i rivali, ma il prezzo è fissato: 40 milioni che, al momento, i bianconeri non sono intenzionati a spendere.