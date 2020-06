Calciomercato Juventus: De Ligt-Barcellona, pronto un nuovo assalto

Calciomercato Juventus: i blaugrana non hanno mollato De Ligt

Calcio Mercato Juventus De Ligt | Il mercato europeo si infiamma sempre di più in questi ultimi giorni, e soprattutto le big stanno cercando di rinforzarsi a dovere per alzare ulteriormente l’asticella. La Juventus in particolare si sta muovendo parecchio, e la sensazione è che oltre a qualche affare in entrata, qualche giocatore sarà anche diretto verso la partenza. I bianconeri devono difendere i propri gioielli, e tra questi c’è De Ligt, talentuoso centrale olandese che dopo aver fatto fatica ad adattarsi, è riuscito a convincere sia Sarri che tifosi.

L’ex Ajax è senza dubbio uno dei più richiesti, e pare che su di lui sia ritornata una vecchia fiamma: il Barcellona. La squadra blaugrana sfidà la Juve in tempi non sospetti, e adesso non è affatto da escludere un nuovo assalto. Possibile offerta in arrivo, e un ulteriore assalto che potrebbe infiammare per l’ennesima volta il mercato estivo. fonte cm.com

De Ligt: tra presente e Barcellona

Il Barcellona non ha mai mollato De Ligt, e pare che non abbia di certo intenzione di farlo adesso. La Juventus deve resistere, e intanto saranno decisive anche le intenzioni del giocatore. Per ora il suo presente e futuro è a Torino, ma si sa, è difficile ignorare la squadra di Leo Messi.