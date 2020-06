Calciomercato Barcellona, Guerreiro per il dopo Alba?

Calcio mercato Inter Junior Firpo Barcellona Lautaro Martinez | Inter e Barcellona potrebbero finalmente sbloccare la trattativa che porterebbe Lautaro Martinez a vestire la maglia dei blaugrana. Il calciatore argentino ormai ha solo i catalani nella testa e vuole raggiungere il connazionale Leo Messi. Intanto, dopo mesi di muro dei nerazzurri che continuavano a valutare Lautaro 110 milioni di euro della clausola rescissoria, ora tutto potrebbe cambiare. Il Barcellona vuole abbassare le pretese inserendo una contropartita tecnica, si tratta del terzino sinistro Junior Firpo. Il classe 1996 arrivato la scorsa estate dal Betis Siviglia non ha convinto a pieno. Ora si tratta sulla valutazione che le due squadre fanno di lui, c’è ancora distanza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona: Guerreiro libera Junior Firpo

Calciomercato Inter: si sblocca Lautaro Martinez al Barcellona, Marotta vuole Firpo

Intanto il Barcellona ha ripreso la stagione e lanciato di nuovo titolare dopo mesi Junior Firpo anche con l’obiettivo di aumentare il suo valore di mercato. Per il Barcellona il calciatore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, distante rispetto quella dell’Inter che è di 20 milioni. Dunque i nerazzurri restano della propria idea, ad oggi per l’acquisto di Lautaro servono 85-90 milioni più il cartellino di Firpo che intanto piace e non poco Marotta. Il dirigente dell’Inter è stato convinto e vorrebbe averlo in rosa, ora si tratta sulla valutazione.