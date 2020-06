Mercato Juventus: Gabriel Jesus pronto ad essere blindato dal City

Calcio Mercato Inter Gabriel Jesus Hakimi Juventus| L’Inter è pronta a fare un grande mercato nonostante la crisi economica da Coronavirus. La società aspetterà prima di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Gira intorno alla punta argentina il mercato nerazzurro. Se resterà allora l’attacco non cambierà, con una sua partenza, invece, sempre più vicina, l’Inter sarà pronta a rinforzare la rosa con più pedine importanti. Nel mirino tra i tanti c’è Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City pronto a cambiare aria soprattutto ora che il club sarà fuori dalle coppe europee per squalifica. Sul brasiliano c’è anche la Juventus che però pare si sia defilata e voglia chiudere per Milik. Intanto, il City vorrebbe tenere il calciatore e prova ad offrire il rinnovo. Altro calciatore nel mirino dei nerazzurri è Hakimi, calciatore del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter: si sogna in grande Gabriel Jesus e Hakimi

Sono Achraf Hakimi e Gabriel Jesus i calciatori messi nel mirino dall’Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez. Il club è pronto a rispondere con due grandi colpi se partirà uno, per far capire della forza che dispone la società e della voglia di raggiungere il tetto in Italia e i vertici in Europa il prima possibile come un tempo. Per Gabirel Jesus serviranno circa 70 milioni di euro, mentre per Hakimi molto meno. Il giovane esterno destro è perfetto per il 3-5-2 di Conte e questa stagione si è dimostrato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.