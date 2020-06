Calciomercato Inter: Belotti può arrivare, occho ad Aubameyang

Inter, in estate se parte Lautaro arriverà una punta di primo livello. Tra gli obiettivi di Marotta ed Ausilio restano Belotti o Aubameyang. Uno dei due può sbarcare a Milano nel corso del calciomercato di settembre.

Belotti l’obiettivo dell’Inter in attacco, l’alternativa è Aubameyang

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro continua ad attendere novità per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, infatti, potrebbe ancora andar via ed approdare al Barcellona.

Se così sarà, dopo aver perso in ordine Werner, Mertens e Cavani, ora la società milanese ha in mente altri due nomi per il prossimo mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe tornata a salire la candidatura di Aubameyang, mentre c’è da registrare una new-entry, quella di Belotti.

Tutto dipenderà dalla clausola di Lautaro Martinez, valida fino al 7 luglio e dal valore di 111 milioni di euro. Chi vorrà prenderlo, dovrà pagarl a per intero.

Inter: la lista di Conte per l’attacco

Il tecnico Antonio Conte, in virtù del possibile addio di Lautaro, aveva stilato una sua speciale lista di obiettivi da prendere in vista del Calciomercaot.

Aubameyang non era la prima scelta di Conte, che preferirebbe un elemento portato a giocare spalle alla porta e non uno che attacchi gli spazi. Tuttavia, le cifre sono tutte dalla parte del bomber naturalizzato gabonese.

Negli ultimi 4 anni, tra Borussia Dortmund e Arsenal, l’attaccante ha sempre superato le 30 reti stagionali e in questa è già a quota 20.

La realtà dice che Conte vorrebbe Belotti. L’Inter, qualche sondaggio in questo senso, lo ha già fatto, incassando, evidentemente, la disponibilità del giocatore.

Non sarà facile convincere Cairo. Per farlo l’Inter potrebbe giocarsi diverte carte: quella di Nainggolan ad esempio(di ritorno dal prestito al Cagliari), di Gagliardini oppure di Pinamonti.