Calciomercato Fiorentina, Paquetà è un obiettivo concreto: il Milan fissa il prezzo

Calciomercato Fiorentina, Paquetà è nel mirino di Commisso: si fa sul serio per il brasiliano

Calciomercato Fiorentina – Paquetà | Ha voglia di fare grande la Fiorentina, il patron Rocco Commisso. Sono diversi i nomi in auge per il club viola, con la coordinazione sulla panchina che potrebbe arrivare con Laurent Blanc, nome sognato dallo stesso presidente della società. Se dovesse andar via Beppe Iachini al margine della stagione, potrebbe ripartire dal tecnico francese, affidandogli così la panchina del Franchi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: arriva l’annuncio (UFFICIALE)

Ultime Fiorentina, Paquetà il colpo per il futuro: il Milan però fissa il prezzo

Secondo quanto rivelato da La Nazione, si sarebbe inserita anche la Fiorentina su Sandro Tonali, mettendo al centro due giovani fuoriclasse. Assieme a Castrovilli, formerebbe un reparto perfetto in mezzo al campo. Ma è chiaro ed evidente che i sogni possono essere ovviamente interrotti da quella che è l’alta valutazione di mercato. Per tale motivo, il piano B, porta il nome di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è a caccia di una vera e propria rinascita, perché con il Milan non ha ben figurato. Andrà via al margine dell’annata, ma i rossoneri fanno sapere che non hanno alcuna intenzione di giocare al ribasso. Serviranno dunque 30 milioni, su cui Commisso, attraverso Pradè e Barone, ha voglia di trattare.