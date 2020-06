Calciomercato Fiorentina, Belotti primo obiettivo per l’attacco

Calciomercato Fiorentina: anche il Gallo nel mirino della viola

Calcio Mercato Fiorentina Belotti | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti a grandi falcate, e la maggior parte delle squadre sta pensando a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Anche la Fiorentina si sta attivando parecchio, e in queste ultime settimane sono stati diversi i nomi accostati alla squadra di Firenze. Commisso ha promesso una rosa competitiva per ora e per i prossimi anni, ed è quasi scontato che la rivoluzione possa partite dall’attacco.

Una punta di livello serve come il pane, e pare che per il reparto offensivo si sia fatto anche il nome di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino è una preda molto complicata, per via soprattutto di due fattori: il prezzo altissimo richiesto da Cairo, e la folta concorrenza. A riportare la notizia La Gazzetta dello Sport.

News Fiorentina: per Belotti sfida all’Inter

Belotti può essere un obiettivo concreto per la Fiorentina, ma riuscire a strapparlo al Torino non sarà per nulla semplice. Occhio infatti in particolare all’Inter, altra pretendente al giocatore. I nerazzurri sperano davvero nell’arrivo del centravanti, specie vista la poco probabile permanenza di Lautaro Martinez. Cairo farà di tutto per non venderlo, ma il suo nome continua ad essere sempre più altisonante.