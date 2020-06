Calciomercato Cagliari: nodo clausola rescissoria per Nandez, c’è il Napoli

Ultime Cagliari, trattattiva per il rinnovo di Nandez

Calcio mercato Cagliari Nandez Napoli | Il Cagliari è in piena trattativa per il rinnovo di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è arrivato la scorsa estate dal Boca Juniors e ha già convinto tutti in Serie A e all’estero, tanto che i grandi club anche di Premier League hanno messo gli occhi su di lui. Il calciatore per poco non ha lasciato la Serie A già a gennaio, con il presidente Giulini che è stato costretto a respingere offerte importanti intorno ai 35-40 milioni di euro. Intanto, su di lui in Italia c’è soprattutto il Napoli, che potrebbe sostituire Allan proprio con il centrocampista del Cagliari. Il club sardo è in trattativa con il giocatore per il rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio, ma ora c’è il nodo clausola rescissoria da risolvere. L’attuale è di 50 milioni di euro, che il calciatore e l’agente vorrebbero abbassare.

Calciomercato Cagliari: nodo clausola rescissoria per Nandez

In queste ultime ore è apertissima la trattativa da il Cagliari e l’agente di Nahitan Nandez. La società ha voglia di prolungare il contratto del proprio calciatore accontentandolo con un riconoscimento economico e quindi adeguamento dell’ingaggio. Le parti però sono lontane soltanto sulla clausola rescissoria. Il giocatore e il suo entourage vorrebbe abbassare da 50 a 40 milioni l’attuale clausola presente nel contratto, mentre il Cagliari non vorrebbe scendere oltre i 45 milioni.