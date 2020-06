Il Benevento pensa in grande in vista del ritorno in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club campano dopo Sagna dal City vorrebbe prendere l’attaccante Sturridge

Vigorito ora vuole Sturridge a parametro zero

Il prossimo calciomercato potrebbe riserva una nuova sorpresa in Campania. Il ritorno in Serie A sembra solo una formalità per il Benevento, squadra regina della Serie B con ben 20 punti di vantaggio sul Crotone secondo in classifica. A dieci giornate dal termine serve solo attendere la promozione matematica.

Anche perchè per la certezza manca ormai poco, tanto che in ottica mercato il presidente si sta già muovendo per regalare una gioia a misterr Pippo Inzaghi che avrà a disposizione una rosa di tutto valore.

Il club sannita si è sempre mostrato particolarmente attratto dai colpi a parametro zero. Già due anni fa arrivà Bacary Sagna dal City. Il prossimo potrebbe essere Daniel Sturridge. Ex campione nel giro della Nazionale inglese.

L’attaccante, campione d’Europa per due volte con Chelsea e Liverpool, è attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura in Turchia al Trabzonspor.

Benevento: Sturridge è pronto a tornare

Il calciatore è squalificato e durante il lockdown si è allenato duramente negli USA per farsi trovare pronto in previsione della firma di un nuovo contratto. Su di lui, anche per questo, ci sono DC United e Inter Miami.