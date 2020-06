Brescia Tonali Infortunio | A giorni ripartirà il campionato di Serie A. I club stanno cercando la miglior condizione per affrontare il più duro tour de force mai disputato in Italia, senza correre rischi eccessivi. Oggi si sono incontrate per una gara amichevole Udinese e Brescia, alla Dacia Arena.

Brescia, Tonali: infortunio muscolare in amichevole

Gli uomini di Luca Gotti hanno vinto 2-0 grazie ad un gol di Lukasz Teodorczyk che cercherà di scalare le gerarchie alla ripresa del campionato e di Samir. Ma la notizia principale della serata riguarda le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha subìto un infortunio muscolare che lo ha costretto al cambio al termine dei primi 45’. Al suo posto è entrato Zhmral. Per la società di Cellino e soprattutto per Diego Lopez aumenta la preoccupazione perché non si conosce l’entità dell’infortunio ma se si parla di muscoli, si rischia uno stop più o meno lungo. Alla ripresa della Serie A, dunque, il Brescia rischia dover lottare per la salvezza senza il suo uomo migliore.

Inter, Tonali sempre più vicino

Sandro Tonali, intanto, resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. Il Brescia ha ricevuto offerte dai nerazzurri e dalla Juventus, in Italia ma anche da vati club europei, come ha ammesso lo stesso Massimo Cellino. Ma le intenzioni di Tonali sono quelle di restare in Serie A, per continuare a crescere e guadagnarsi gli Europei direttamente da casa sua. E’ l’Inter, tra i due club, ad essere in netto vantaggio. Nelle prossime settimane di mercato l’affare potrebbe subire un’accelerata e chiudersi definitivamente.