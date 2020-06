Ultime Milan, infortunio Ibrahimovic: risonanza magnetica, ecco quanto rientra

Ultime Milan: novità sull’infortunio di Ibrahimovic

Ultime Milan Ibrahimovic | L’ambiente Milan è piuttosto movimentato in questi ultimi giorni, soprattutto per quel che riguarda il mercato. Nella giornata di oggi però sono arrivate diverse novità su Ibrahimovic, e stavolta non sul suo futuro. L’attaccante svedese si era infatti infortunato lo scorso 26 maggio, riportando una lesione al polpaccio che inizialmente si pensava potesse essere più grave del previsto. Il giocatore aveva già presentato però ottimi cenni di miglioramento, e con il passare del tempo la situazione si era stabilizzata.

Oggi l’ennesima buona notizia: Ibra questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica che ha confermato ennesimi miglioramenti progressivi. Ovviamente il tutto dovrà essere monitorato da qui ai prossimi giorni, con l’ottimismo che cresce sempre di più.

Infortunio Ibrahimovic: quando può rientrare

L’infortunio di Ibra aveva spiazzato tutti i tifosi: inizialmente si pensava al peggio, con la carriera dello svedese a serio rischio. Ora, a distanza di diverse settimane, la paura è passata. L’obiettivo resta quello di averlo in campo il primo possibile, magari per la partita del 28 giugno. Per ora è difficile prevedere una data precisa per il rientro, ma quello che è certo è che lo svedese si è detto pronto per ritornare in campo, Pioli ha un bisogno disperato di lui.