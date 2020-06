Serie A, Spadafora spaventa i club: “Il problema quarantena resta”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato un’intervista nella quale getta di nuovo società di Serie A ed appassionati nel pallone in una preoccupante incertezza: cosa succederà in caso di nuovo positivo?

Le parole del ministro sulla quarantena

“Il Comitato Tecnico-Scientifico ha approvato le modifiche del protocollo dal punto di vista scientifico“, ha affermato il rappresentante del M5S ai microfoni della RAI, “ma serve cambiare la norma sulla quarantena, quella contenuta nel Decreto Legge, che fissa la quarantena a 14 giorni. Occorre fare un emendamento a quel provvedimento, oppure innovare la materia nel prossimo decreto. Proveremo a fare nel tempo più breve possibile, ma non so se potremo completare tutto l’iter prima del 20 giugno“.

Serie A, la situazione in caso di nuovo positivo al covid-19

Questa data non è casuale: è quella indicata per la ripresa della Serie A. Stando alle norme attuali, se ad esempio Cristiano Ronaldo dovesse contrarre il coronavirus, la Juventus dovrebbe privarsi per forza del suo calciatore più rappresentativo per almeno 14 giorni, anche se stesse bene, anche in caso di tamponi negativi plurimi. Sebbene quindi non dovrà essere tutta la squadra ad isolarsi, il problema potrebbe comunque portare a delle conseguenze importanti dal punto di vista sportivo.

“Ne parlerò col Primo Ministro Conte e col Ministro della Salute Speranza“, conclude Spadafora, “ma serviranno i classici tempi tecnici. Più probabile comunque che ci si possa inserire nel nuovo decreto“.