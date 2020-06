Serie A in chiaro, le ultime notizie dopo le parole di Spadafora

Ultime Serie A partite in chiaro Spadafora | La trattativa per le partite di Serie A in chiaro va avanti da diverse settimane, ora però arrivano conferme importanti o quasi decisive. Dopo le dichiarazioni a sorpresa nella giornata di ieri del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sono arrivate anche le conferme stesso da Sky che detiene la maggior parte dei diritti delle partite del campionato italiano di questa stagione e delle prossime. Il Ministro ha raccontato ieri che la trattativa è in fase di conclusione tra le parti in causa.

Serie A in chiaro, arriva la conferma di Sky: Spadafora pronto ad ufficializzare

A dare seguito alle parole del Ministro Spadafora è stato l’ad di Sky Maximo Ibarra, che a calcioefinanza.it, ha confermato tutto. Sky è ad un passo dall’ccordo con il Governo e non solo per trasmettere le partite in chiaro di Serie A. Non tutte le partite ovviamente andranno in chiaro, ma soltanto una parte di esse. Bisognerà raggiungere l’accordo con DAZN, Rai e Mediaset per ultimare la trattativa che si sta portando avanti e che è pronto all’ufficializzazione nei prossimi giorni. Spadafora spinge da mesi per far si che ciò avvenga per limitare il più possibile assembramenti nei pub e altri luoghi simili.