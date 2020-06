Serie A in chiaro: arriva l’annuncio in TV di Spadafora

Serie A in chiaro, ecco quali sfide saranno visibili senza costi aggiuntivi: c’è l’annuncio

Serie A in chiaro, ci siamo. Sembra potersi concretizzare lo scenario tanto desiderato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che nel corso di questi ultimi mesi, si è dato battaglia per la questione. Nelle volontà dello stesso uomo c’era quella di convincere le TV a concedere la possibilità ai tifosi di seguire le partite in chiaro. La situazione riguarderà due dei quattro recuperi della 25a giornata di Serie A.

Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari dovrebbero dunque essere visibili in diretta, rispettivamente su TV8 e sulla piattaforma di Youtube, attraverso il canale ufficiale di DAZN.

Ultime Serie A, ecco il calcio gratis in TV: le parole del Ministro Spadafora

La Gazzetta dello Sport, in serata, ha anticipato quello che sarà l’annuncio di Spadafora, nell’intervista di questa sera a Porta a Porta, in rete sui canali Rai. Il Ministro dello Sport annuncerà la possibilità dunque delle due partite in chiaro e, quelle che seguono, sono le sue parole, che ascolterete questa sera al programma condotto da Bruno Vespa: “Ci troviamo ad un buon punto per quel che riguarda la Serie A in chiaro. Le partite saranno un paio, ufficializzeremo il tutto entro due giorni. I tifosi potranno vedere dunque le partite in TV, senza costi aggiuntivi”.