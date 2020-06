Roma Petrachi Pallotta | Non solo il bilancio in rosso e la mancata cessione al Gruppo Friedkin. Per la Roma negli ultimi giorni è scoppiato anche il caso Petrachi. Il direttore sportivo è in rapporti tesissimi con il presidente James Pallotta che vorebbe le dimissioni immediate dell’ex Torino. A sua volta, il ds non ha intenzione di schiodarsi dalla sua scrivania perché ritiene di non essere considerato un uomo importante all’interno della società.

Roma, scontro totale Petrachi-Pallotta: la ricostruzione

Il Corriere dello Sport, in edizione odierna, ha ricostruito i giorni tesi tra Gianluca Petrachi e James Pallotta che sono arrivati ad un rapporto ai minimi storici, nonostante l’inizio in estrema sintonia. Il direttore sportivo ieri era a Trigoria, ha assistito regolarmente all’allenamento in campo e successivamente ha parlato con Fienga, al quale ha ribadito la sua intenzione di non volersi dimettere. Giovedì scorso, Petrachi ha convocato Cavallo, il suo collaboratore di fiducia, nel suo ufficio e gli ha chiesto di scrivere un messaggio sul cellulare da inviare a Pallotta. La furia del ds è partita dalla dimenticanza del presidente del suo nome durante i ringraziamenti ai membri della società e anche per il mancato ok all’ingaggio di Pedro.

I rapporti, poi, sono diventati tesi anche con Fienga e Baldissoni che non hanno gradito gli sms del direttore sportivo, a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Non si dimette e non fa un passo indietro: attende le scuse di Pallotta che, intanto, tardano ad arrivare.

Roma, i tifosi si schierano contro il Presidente

Il caos societario ha portato anche i tifosi della Roma a schierarsi. James Pallotta non è ben visto da una frangia più o meno ampia della società giallorossa e gli ultimi avvenimenti hanno acuito l'”antipatia” verso il patron americano. In città, i tifosi chiedono l’addio del Presidente e gli attribuiscono anche la colpa dell’alterco con Petrachi. L’ambiente romano, dunque, a meno di due settimane dalla ripresa del campionato, non è affatto sereno.