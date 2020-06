Genoa, Preziosi: “Covid? Danni economici per 20-30 milioni di euro”

Notizie Genoa: Preziosi sui danni economici del Covid

Notizie Genoa Preziosi | L’emergenza Coronavirus ha senza dubbio avuto un impatto mai visto prima sul mondo del calcio, con grandi cambiamenti che sono stati attuati, e che saranno ancora in atto per i prossimi anni. Un danno enorme, soprattutto economico, a cui diverse squadre hanno dovuto far fronte. Insomma una situazione per nulla risolta, e che ancora va a gravare su molte società. Anche il Genoa ne ha risentito parecchio, e a parlare della questione ci ha pensato il patron Preziosi, il quale ha speso delle importanti parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Ci sono stati danni di 20-30 milioni di euro, e Sky ancora non ha pagato. Abbiamo perso con gli sponsor e con gli introiti dei biglietti, questo è un problema che riguarda tutti, bisogna capire bene come far fronte a questa situazione. Sicuramente visto il tutto bisogna attuare dei cambiamenti, io ho saputo reagire, ma non tutti ci riescono. Ci sono delle difficoltà evidenti”

Covid-19: cambia l’economica del calcio

Preziosi ha spiegato in maniera piuttosto esaustiva il problema che accomuna gran parte delle società sportive. Il Covid ha rischiato di razziare completamente l’economica calcistica, e tuttora lo scenario è piuttosto drastico. Ovviamente la ripresa del campionato potrà dare una grande mano, ma per ritornare ai vecchi tempi ci sarà ancora bisogna di tantissimo tempo.