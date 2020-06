L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, non è stato per niente amorevole nei confronti del messicano e ha parlato anche della sfida di domani.

News Napoli, Gattuso contro Lozano: “Non permetto a nessuno di rovinare l’allenamento“

Ieri pomeriggio durante l’allenamento dei partenopei, l’attaccante Hirving Lozano è apparso molto svogliato, tanto da far infuriare il suo allenatore che lo ha mandato, anzitempo, negli spogliatoi.

In un’intervista a ‘Rai Sport‘ il tecnico ha così dichiarato: “Lozano se è stanco o non se la sente per me può anche rimanere nello spogliatoio. Se salta un giorno di allenamento non è la fine del mondo. Però tutti sanno che chi scende in campo deve dare il massimo e quindi non permetto a nessuno di rovinarmi l’allenamento“.

Gattuso sulla Juventus: “Ce la giocheremo. Sarri? Mi piace“

Il tecnico non poteva non parlare della finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus: “Non esiste un momento migliore per affrontare la Juventus. Vincere per il club è nel loro dna. Non abbiamo paura, li rispettiamo, con le nostre armi a disposizione possiamo giocarcela“. E su Sarri: “Mi piace molto, non lo nego. L’ho sempre detto. E’ sempre stato di ispirazione per me, ho visto più di una volta suoi filmati di come giocava con la linea difensiva“. E sui napoletani che in questi giorni non lo hanno mai fatto sentire solo: “Li ringrazio. Spero di dare a loro una gioia immensa domani. Lo dobbiamo a noi e alla città“.