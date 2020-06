News Juventus, Buffon difende Sarri: “Non gli hanno dato ancora modo, l’anno prossimo vedrete la sua Juve”

News Juventus – Buffon | E’ la vigilia di una sfida importantissima, perché la Juventus potrebbe mettere le mani sul primo trofeo della gestione Sarri. Dopo il fallimento vissuto nella finale di Supercoppa, con la Lazio salita a trionfo nella serata in Arabia Saudita, i bianconeri hanno voglia di tornare a vincere. Per farlo dovranno battere il Napoli, che arriva a Roma con le medesime intenzioni. Gennaro Gattuso è pronto a fare lo sgambetto al rivale bianconero. A parlare di Sarri, è stato il numero uno per lunghi anni della Juventus – che in realtà veste la 77 quest’anno -, l’intramontabile Gianluigi Buffon. L’estremo difensore bianconero, ai microfoni di DAZN, difende l’operato di Sarri: “Il nostro allenatore ha già inciso e lo abbiamo visto solo a sprazzi per alcune vicende vissute quest’anno. Pensiamo che ad inizio anno lo abbiamo perso per questioni di salute e quelli sono giorni intensi, in cui u allenatore ha bisogno di lavorare con la squadra. Tutto il suo sapere non è stato espresso, io dico che l’anno prossimo vedrete la vera Juve di Maurizio Sarri. Abbiamo cambiato molto dopo tanti anni, questo ha peso”.

Ultime Juventus, le parole di Gigi Buffon

Ha elogiato il tecnico, parlando anche di quella che fu la partita di andata con il Napoli in campionato. Match in cui venne fuori il primo sprazzo di ‘Sarrismo’: “Giocammo un primo tempo di alta intensità, è un qualcosa che ci allontana da quella che era la visione della Juve negli ultimi 10 anni”.

Su CR7 e Dybala: “Cristiano è un giocatore con una mentalità che, ad oggi, non ho ancora riscontrato in nessuno. Fa la differenza a 35 anni, merito della sua determinazione. Non vuole mai fare brutta figura, quando esce e reagisce lo capisco. E’ un campionissimo, non vuole mai essere sostituito. Paulo sa di essere fondamentale. Averlo in squadra, in questa condizione, è una manna”.