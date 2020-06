Notizie Inter, l’agente di Cavani: “Molte proposte, valuteremo”

Ultime Inter | Edinson Cavani può ancora arrivare, parola di agente. L’attaccante del PSG resta nel mirino dell’Inter nonostante le voci sull’Ateltico Madrid. Resterà al club parigino fino alla fine delle coppe ma a settembre sarà libero di firmare a zero con chi vorrà, come ha confermato Leonardo nei giorni scorsi.

Guglielmone, fratello ed agente del Matados, ha parlato proprio del suo futuro nel corso di un’intervista concessa a EFE.

Il procuratore ha rivelato come Cavani abbia ora “molte opzioni” e che non escludono il ritorno in Serie A “Ascolteremo e valuteremo tutte le proposte”.

Ultime Inter, Cavani costa 10 milioni all’anno

Il Matador vuole un contratto super, non mollando nulla nonostante l’età come in campo così sul contratto. Anche in Francia il nome di Edinson Cavani continua ad essere associato a quello dell’Inter.

L’attaccante chiede un ingaggio troppo elevato ma Marotta ed Ausilio stanno provando a convincerlo a firmare a cifre meno importanti.

Come detto il vero scoglio sono i milioni di ingaggio. I dirigenti interisti non possono offrire quanto percepisce attualmente al PSG. L’Inter ha informato l’agente che potrebbe arrivare ad offrire un’ingaggio da 7 milioni, pari a quello dei top Lukaku ed Eriksen, di più non si può fare.