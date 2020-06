Calciomercato: Thiago Silva verso l’Everton

Calciomercato Milan: Thiago Silva verso l’Everton

Ultime Milan, Thiago Silva vola in Premier. Nessuna resa, Thiago Silva, in un’intervista, ha dichiarato di non voler al momento chiudere la carriera in patria. Il brasiliano si sente in forma e pensa di avere ancora qualcosa da dare al calcio europeo nonostante l’età.

Difficile che il classe ’84 torni al Milan; più probabile, invece, che firmi per l’Everton, formazione che milita in Premier League e che è allenata da Carlo Ancelotti.

Ultime Milan: l’ex capitano dall’ex allenatore

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport‘ oggi in edicola, la sempre più verosimile firma di Thiago Silva con i ‘Toffees‘ sarebbe ad un passo. Questo, inoltre, allontanerebbe il centrale Jean-Clair Todibo, classe 1999, dall’Everton.

Nei giorni scorsi, infatti, Todibo, che rientrerà al Barcellona dopo il prestito allo Schalke 04, era stato accostato proprio all’Everton a titolo definitivo. Ora, però, l’arrivo di Thiago Silva potrebbe cancellare il suo passaggio nel Merseyside.

Chissà che questa alla fine non si riveli una buona notizia per il Milan che a gennaio aveva provato a prendre Todibo.

Intanto Thiago Silva, da professionista vero, nonostante lasci il PSG, sta rientrando a Parigi per rimettersi a disposizione della società per allenarsi e provare a vincere la Champions League. Unica competizione rimasta visto che il campionato è fermo, oltre alla finale di coppa con il Lione.