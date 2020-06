Calciomercato Roma, per la difesa occhi puntati su Porozo

Il nome nuovo per la difesa dei giallorossi è quello di Jackson Porozo. Sulle sue tracce c’è anche il Milan che da tempo segue il calciatore.

Mercato Roma, Porozo per la difesa

Jackson Porozo, difensore del Santos, è l’obiettivo di mercato della Roma. Dal Brasile giungono voci che l’ecuadoriano è in rotta con il club e vorrebbe trasferirsi in Europa. Il suo agente, Ulisses Jorge ha così dichiarato: “Il mio assistito non intende più proseguire la sua carriera con la maglia del Santos. Dall’Europa, per il momento, sono arrivate due offerte concrete“. Il classe 2000 è già nel giro della nazionale maggiore, dopo aver giocato per la nazionale under 17 e under 20. Per aggiudicarsi le prestazioni di Porozo la Roma deve fare i conti anche con il Milan che segue da tempo il centrale.

Invece in Olanda è interessato l’Ajax. Il contratto del calciatore scadrà ad agosto e sarà libero di accasarsi altrove. Nel club di San Paolo non ha mai esordito in prima squadra, ora è alla ricerca di una nuova esperienza per rilanciarsi.

