Calciomercato Reggina, dopo Menez arriva Mauro Zarate?

La Reggina, fresca di promozione in Serie B, intende stupire tutti e dopo l’ex rossonero Menez è pronta ad acquistare l’argentino Zarate.

Mercato Reggina, Zarate può tornare in Italia

Dopo aver vestito le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, Mauro Zarate può ritornare in Italia. Ad attenderlo c’è la Reggina, squadra che da pochi giorni è stata promossa in Serie B ed intende essere la super protagonista nel prossimo campionato cadetto. Dopo aver, quasi, ufficializzato l’acquisto di Jeremy Menez (ex attaccante di Roma, Psg e Milan) a parametro zero, il presidente dei calabresi Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi sono pronti a piazzare un altro colpo da 90.

Non è la prima volta che potrebbe succedere, visto che proprio la Reggina lo scorso anno ha acquistato German Denis, ex punta del Napoli, Udinese ed Atalanta e che, a suon di gol, ha aiutato la squadra a rimanere in prima posizione per molto tempo (poi promossa in B dal Consiglio Federale).

Zarate-Reggina: l’offerta

La squadra del patron Gallo, tre settimane fa (quindi molto prima dell’offerta recapitata a Menez e al suo entourage), ha provato a convincere l’ex albiceleste a vestire la maglia granata ed a sposare il progetto. C’è però da ottenere il sì del Boca Juniors, squadra che ne detiene il cartellino. Non sarà un’operazione semplice, ma per i tifosi sognare non costa nulla.