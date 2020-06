Calciomercato Napoli, Cavani torna di moda: clamoroso dalla Francia

Calciomercato Napoli: gli azzurri sognano il ritorno del Matador

Calcio Mercato Napoli Cavani | Il mercato di Serie A si fa sempre più avvincente, e più passano i giorni più vengono accostati nomi importanti alle squadre italiane. E’ ovvio di come la prossima sessione sarà molto particolare, ma è altrettanto vero che di certo non mancheranno colpi importanti, soprattutto per le big. Il Napoli sta già programmando qualche innesto in entrata, e la sensazione è che anche in attacco cambierà qualcosa: la permanenza di Milik è un’ipotesi sempre meno attendibile, ed è per questo che andrà presa una punta. Tra le tante opzioni ce n’è una che fa sognare tutti i tifosi, ovvero Cavani.

Il ritorno del Matador sarebbe clamoroso, e nelle ultime ore sono arrivate delle notizia dalla Francia che hanno lasciato tutti a bocca aperta: stando a quanto riportato da Le10Sport.com infatti, pare che la squadra azzurra sia piombata di nuovo sull’uruguaiano. Quest’ultimo è in scadenza con il PSG, e non rinnoverà.

Cavani: sfida Napoli-Inter?

Il futuro di Cavani è ancora un’incognita, ma vederlo ritornare in Serie A sarebbe un vero e proprio sogno. L’attaccante è indubbiamente legato agli azzurri, ma occhio ad un’altra concorrente: l’Inter, che in questi ultimi giorni ci ha fatto più di un pensierino.