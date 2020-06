Calciomercato Milan, Jovic è un obiettivo: ecco la formula per prenderlo

Calciomercato Milan: i rossoneri preparano l’assalto a Jovic

Calcio Mercato Milan Jovic | Il mercato del Milan continua a grandi falcate, e in vista della prossima stagione si pensa ad una vera e propria rivoluzione. La sensazione è che le cose cambieranno in quasi tutti i reparti, partendo ovviamente dall’attacco. I rossoneri dovranno fare i conti con la situazione legata ad Ibrahimovic, attualmente infortunato e che sta già pensando ad un’eventuale ritorno in patria all’Hammarby. Ecco che il Diavolo dovrà rimboccarsi le maniche e prendere una punta, possibilmente che rispetti il modus operandi imposto dalla società: giocatori giovani, e che non costino cifre smisurate.

Nel corso di queste ultime settimane si sono fatti tanti nomi, ma quello che più di tutti sembra aver suscitato clamore è Jovic, attuale giocatore del Real Madrid. La sua esperienza spagnola non è andata per niente bene, ed è per questo che lo stesso giocatore potrebbe accettare un cambio di maglia. L’ostacolo riguarda la formula, sulla quale però ci sono diverse novità: secondo Ok Diario il Milan per arrivare all’attaccante serbo, proporrà un prestito biennale con diritto di riscatto.

News Milan: il vero ostacolo per l’obiettivo Jovic

Jovic è un obiettivo principale per il Milan, ma il vero ostacolo nella trattativa sembra essere lo stipendio: i rossoneri sono bloccati, ed oltre alla formula si dovrà trovare un compromesso anche per quanto riguarda l’ingaggio dell’ex Eintracht Francoforte.