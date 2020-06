Calciomercato Juventus, Aouar arriva con uno scambio

Calciomercato Juventus: Rugani e soldi per arrivare Aouar

Calcio Mercato Juventus Aouar | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi in vista della prossima finestra. La maggior parte delle squadre si stanno attivando per rinforzarsi, e in cima alla lista c’è senza dubbio la Juventus, sempre molto frenetica e in cerca di nuovi innesti importanti. Sarri ha a disposizione una rosa molto ampia, ma la sensazione è che da qui a breve possano esserci dei cambiamenti soprattutto a centrocampo: Pjanic è ad un passo dall’addio, mentre Rabiot – per via di diversi problemi comportamentali – rischia parecchio.

Insomma è evidente che serva un altro giocatore, e nella lista obiettivo il nome ad essere in cima è quello di Aouar. Il centrocampista francese è un vero talento, e in queste ultime settimane la Vecchia Signora sta cercando di trattare con il Lione. Impresa non facile, visto che il cartellino del ragazzo si aggira intorno ai 50 milioni. La Juventus però avrebbe in mente una nuova strategia vincente: stando a quanto riportato da cm.it, i bianconeri infatti vorrebbero offrire Rugani più 32 milioni.

Juventus-Aouar: concorrenza big

Aouar è uno degli obiettivi principali della Juventus, che però sa bene di dover competere con altre big per chiudere l’operazione. Sul francese ci sono infatti Manchester City e Real Madrid, di certo rivali non semplici da battere nella corsa.