Calciomercato Juventus, addio Pjanic: ma è beffa Barcellona

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è in uscita dal club: il bosniaco è stato corteggiato a lungo dal Barcellona, ma alla fine potrebbe essere un altro club a spuntarla.

Calcio mercato Juve, Pjanic ai saluti

Il bosniaco lascerà la Juve? Appare questa un’ipotesi sempre più certa. Del resto, stando alle ultime, potrebbe non partire nemmeno titolare nella gara che assegnerà il primo trofeo domani sera, all’Olimpico, quando i bianconeri affronteranno il Napoli per aggiudicarsi la Coppa Italia. Regista, mezzala o trequartista? I dubbi che hanno accompagnato la carriere di Pjanic si sono riproposti sotto la gestione Sarri con più forza che mai. Ed ora sembra che l’addio sia inevitabile. Ma dove? Negli ultimi mesi, anche a causa dell’interesse della Juventus per Arthur, sembrava potesse andare al Barcellona. C’è invece l’inserimento del Chelsea, stando a quanto riferisce il Daily Mail, a complicare le cose. I Blues infatti hanno presentato un’offerta al giocatore, tentandolo in maniera decisa.

Pjanic-Chelsea, i dettagli dell’affare con la Juventus

Dopo aver guadagnato l’interesse del calciatore, Abramovich passerà all’attacco con la Vecchia Signora. Quel che è certo è che non può fare spese folli: proverà quindi ad imbastire uno scambio con Jorginho tanto amato da Sarri, oppure venderà qualche pezzo pregiato (lo stesso brasiliano, o addirittura Kanté), per poi lanciarsi nella trattativa per Miralem. Il giocatore intanto attende sviluppi da Barcellona (ricordiamolo, coi catalani ha già un accordo) e allo stesso tempo tiene l’occhio proteso verso Parigi, da dove potrebbe arrivare anche un rilancio.