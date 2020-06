Ultime Lazio, obiettivo Kumbulla: sorpasso a Napoli, Juve e Inter

Calcio Mercato Juve Kumbulla Hellas Verona Napoli Lazio Inter | Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona, è diventato uno dei calciatori più ricercati in Serie A e non solo. Il talento italo-albanese, cresciuto nelle giovanili del Verona, alla sua prima stagione nel campionato italiano ha attirato gli occhi dei migliori club come Inter, Napoli, Lazio e Juventus. Su di lui però ci sono anche le sirene inglesi, con Manchester United, Manchester City ed Everton che continuano a monitorarlo. Il presidente Setti ha fatto la valutazione di mercato e venderà il calciatore per circa 30 milioni di euro. In vantaggio però ci sono le italiane, con il Napoli che era ad un passo dal suo acquisto a gennaio. Dopo l’ok del Verona però Kumbulla ha rifiutato la destinazione per attendere altre offerte e concludere la stagione. Ora su di lui c’è l’Inter, ma Lazio e Juventus sono pronte a beffare il club milanese.

Calciomercato Juve, Kumbulla nel mirino per beffare l’Inter: il piano

L’Inter resta la squadra in netto vantaggio per Kumbulla, ma la Juventus è pronta a beffare i rivali. C’è il piano dei bianconeri che cercano di portare avanti per l’acquisto del giovane difensore centrale. la Juve attende alla finestra per provare ad inserirsi mentre l’Inter è in trattativa per acquistarlo da subito e farlo arrivare in rosa nel 2021.