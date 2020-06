Calciomercato Inter: sfuma Meunier, Marotta beffato

Calciomercato Inter, un altro obiettivo sfuma per Marotta: Meunier finirà al Borussia Dortmund a costo zero

Calciomercato Inter – Meunier | Va a caccia di esterni la società interista. Non volge al termine la ricerca di perni importanti per quello che è il 3-5-2 di Antonio Conte, pronto a ritornare su un vecchio obiettivo. Sì, perché nel mirino di Giuseppe Marotta, ci era finito nuovamente finito Meunier. Il calciatore belga andrà in scadenza e le intenzioni di rinnovare non ce ne sono. Il Paris Saint-Germain lo perderà praticamente a costo zero, puntando così su altri innesti in arrivo. Il problema è che però, sul calciatore, si sarebbe fortemente inserito il Borussia Dortmund. Si sta stringendo il cerchio per l’amministratore delegato nerazzurro, un altro nome dovrà essere cancellato dal suo taccuino.

Notizie Inter, il cerchio stringe: anche Meunier dice ‘no’ ai nerazzurri

La concorrenza per Meunier era fitta, tant’è che nella giornata di oggi sarebbe arrivata una notizia direttamente dalla Bild, in Germania: il Borussia Dortmund prenderà Meunier a costo zero. A convincere il calciatore è stato il club giallonero, andrà a sostituire il partente Hakimi, di ritorno al Real Madrid. Da denotare è proprio un’altra beffa per Marotta, perché lo stesso Hakimi rientrava tra gli obiettivi dell’Inter. Adesso ci sarà un doppio lavoro per l’amministratore delegato, che dovrà individuare l’uomo giusto per le corsie del proprio allenatore.