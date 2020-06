Calciomercato Inter Hakimi | La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli ha riacceso i sensori d’allarme per l’Inter di Antonio Conte che vuole migliorare la rosa per competere su tutti i fronti dalla prossima stagione. Uno dei nomi che il tecnico leccese ha chiesto a Beppe Marotta, è quello di Achraf Hakimi, terzino destro del Real Madrid, attualmente in prestito al Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, il Real Madrid fissa il prezzo di Hakimi

Il biennio in prestito al Borussia Dortmund ha testimoniato una crescita esponenziale del terzino marocchino, arrivando in Bundesliga per crescere a livello europeo. I primi passi al Bernabeu avevano già messo in mostra un talento puro ma ancora acerbo che ora è pronto a spiccare il volo. L’Inter lo sa e vorrebbe portare a Milano l’esterno classe ’98 che ha dimostrato di saper giocare nel ruolo a tutta fascia che intenderebbe affidargli Antonio Conte. Secondo quanto riferito da AS, il Real Madrid ha fissato il prezzo per un’eventuale cessione: 60 milioni di euro.

Inter, quanta concorrenza per Hakimi!

I nerazzurri, però, dovranno ben guardarsi dalla corsa all’esterno marocchino delle Merengues. Partendo dal presupposto che Zidane vorrebbe valutarlo proma di dare l’ok alla cessione, c’è da considerare la foltissima concorrenza per Hakimi. Nelle ultime settimane anche Manchester United e Bayern Monaco hanno mostrato interesse per l’esterno e sarebbero pronte a mettere sul piatto un’offerta annuale da almeno 7 milioni di euro annui.