Calciomercato Inter, Dzeko e Vidal: il doppio colpo per Conte

Calciomercato Inter, gli obiettivi Dzeko e Vidal sono ancora nel mirino di Marotta: la situazione

Calciomercato Inter – Dzeko e Vidal | Sta per entrare nel vivo il mercato, perché la stagione è praticamente ripresa e le voci non si placano, in questo momento clou della stagione. Qualche allarme lo ha lanciato l’Inter nella brutta prestazione di Napoli, che ha permesso al club partenopeo di approdare in finale di Coppa Italia contro la Juventus. E’ sul mercato che l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, andrà a puntellare quello che è l’organico dell’Inter.

Notizie Inter, doppio colpo in casa Inter? Marotta fiuta l’affare

Due obiettivi non sono mai finiti lontani dal taccuino dell’amministratore delegato nerazzurro. Beppe Marotta, come rivelano i colleghi di Top Calcio 24, ha ancora nel suo mirino Dzeko e Vidal. Per entrambi, non ha alcuna intenzione di mollare il club nerazzurro, pronto a far follie per i due calciatori. Vedendo la partenza di Lautaro Martinez e i problemi legati al fitto centrocampo di Conte, le due soluzioni sono ancora percorribili. Prima dell’arrivo di Lukaku, l’Inter era forte su Dzeko, ma il bosniaco preferì poi la permanenza in Capitale. Occhio però, perché Antonio Conte potrebbe far coesistere l’attacco dei giganti guidato proprio da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Inoltre, come già anticipato, Arturo Vidal potrebbe dire addio al Barcellona. E il ritorno in Italia, ancora una volta da Conte, potrebbe essere una pista gradita dal cileno.