Calciomercato Inter Corona | Beppe Marotta e Piero Ausilio sono alla costante ricerca di talenti da portare a Milano per creare una squadra sempre più competitiva, a livello nazionale ed internazionale. Sono tanti i profili sottoposti all’attenzione dello scouting nerazzurro e di Antonio Conte. Tra questi c’è sicuramente anche il nome di Jesús Corona, ala messicana di proprietà del Porto.

ESCLUSIVA – Calciomercato Inter, l’agente di Corona ammette la trattativa

Il 27enne di Hermosillo sta stupendo da tempo i maggiori club europei e da qualche mese ha interessato anche la dirigenza dell’Inter che ha chiesto le prime informazioni al Porto e si è messa in contatto con il suo entourage. Dopo lo stop dei campionati per l’emergenza Coronavirus, El Tecatito è tornato in campo più agguerrito che mai, siglando una rete fantastica nella gara interna contro il Marítimo, decisa proprio dalla sua marcatura. Noi di calciomercato24.com, abbiamo contattato in esclusiva il suo agente, Matiás Bunge, che ha parlato chiaramente della trattativa e della possibilità di vederlo lontano dal Do Dragão.

Ha mostrato di essere tornato subito in ottima forma in campo, è soddisfatto dell’ultima prestazione? “In ogni partita che ha giocato, è stato il migliore in campo e ha segnato praticamente sempre nelle ultime partite. Nell’ultima gara, contro il Marítimo, ha giocato in 5 diverse posizioni: interno destro, da mezza punta, da secondo attaccante, da ala sinistra e da ala destra. È un calciatore molto versatile“.

L’Inter ha mostrato grande interesse per Jesús, a che punto è la trattativa? “Ora tutto è un po’ fermo a causa dello stop per la pandemia, ma lo stanno chiaramente seguendo. È il miglior giocatore del ritorno in campionato e il più decisivo“.

Inter, l’agente di Corona apre al trasferimento

Jesús Corona ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Porto e una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. L’Inter sembra voler puntare sull’uomo chiave del club di Sérgio Conceição ma sborsando meno di quanto chiede il club lusitano. Con Matiás Bunge, ci siamo soffermati anche sulla richiesta che i biancoblu fanno del jolly messicano.

Ha una clausola da 30 milioni di euro, credi che il Porto possa “accontentarsi” anche di una cifra inferiore? “Non conosco i piani della società ma penso che se dovesse arrivare una buona offerta, la prenderanno in considerazione“.

La tua scuderia è fatta da tantissimi messicani, anche molto giovani. Chi sarà, secondo te, il craque del futuro? “Sono molto convinto delle potenzialità di Jesús Gomez, centrale difensivo classe 2002 dell’Atlas. In Italia è già conosciuto perché ha giocato contro la Nazionale Italiana ai Mondiali Under17 in Brasile“.

A cura di Salvatore Amoroso

