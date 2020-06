Calciomercato Fiorentina: per il futuro c’è Blanc, ma dipenderà da Iachini

Se l’attuale allenatore della Fiorentina dovesse fallire gli obiettivi richiesti da Commisso, la dirigenza valuterà il profilo di Blanc.

Mercato Fiorentina, c’è l’ombra di Blanc su Iachini

Le restanti dodici partite di campionato di Serie A sono un banco di prova per Beppe Iachini, che si gioca il futuro sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico di Ascoli Piceno deve raggiungere tutti gli obiettivi che la dirigenza viola gli ha chiesto. Se le cose dovessero andare male Commisso ha già in mente con chi sostituirlo. Potrebbero arrivare De Zerbi del Sassuolo o Ivan Juric dell’Hellas Verona, entrambi autori di un’ottima stagione fino ad ora, ma è un altro nome che potrebbe scaldare non poco la piazza.

Si tratta di Laurent Blanc, ex difensore in Italia di Napoli ed Inter ed ex ct della Francia. Ha iniziato ad allenare in Francia con il Bordeaux per tre anni, poi il grande salto sulla panchina della nazionale francese (dove è rimasto per due anni). Un anno sabbatico e la chiamata del Psg per 3 anni. L’ex difensore è fermo da ben 4 stagioni, visto che la sua ultima panchina risale nel 2016 ma è pronto a tornare in gioco a Firenze.

Mercato Fiorentina, Cutrone potrebbe già dire addio

Arrivato a gennaio dal Wolverhampton, Patrick Cutrone potrebbe lasciare la Fiorentina alla fine di questa stagione. Infatti sull’attaccante ex Milan c’è il Torino di Urbano Cairo.