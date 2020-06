Ultime Benevento, Sturridge come regalo per Inzaghi per la Serie A

Calciomercato Benevento Sturridge Serie A | Il Benevento pensa in grande. La stagione è pronto a ripartire e il club allenato da Pippo Inzaghi ha dominato come nessuno mai la Serie B. Il club è pronto a tornare in Serie A la prossima stagione e vuole mettere su una grande squadra per starci più tempo possibile. Intanto, secondo le ultime notizie, il club di Vigorito è molto vicino al primo acquisto per la prossima stagione, si tratta di Daniel Sturridge. L’ex attaccante del Liverpool è attualmente svincolato dopo un clamoroso caso di calcio scommesse. Pare che il calciatore approderà in Serie A la prossima stagione calcistica. Il Benevento aspetta la sua punta.

Calciomercato Benevento, colpo Sturridge per la Serie A: l’ex Liverpool è svincolato

A rivelare la clamorosa bomba di mercato è Ottopagine, noto quotidiano campano di proprietà dello stesso presidente Vigorito del Benevento. Il calciatore inglese classe 1989 ha vestito per anni la maglia del Liverpool e l’ultima stagione ha giocato in Turchia per il Trabzonspor, poi però da marzo è svincolato a causa della squalifica di quattro mesi per calcio scommesse. Ora Sturridge è pronto a ripartire e pare che lo farà dalla Serie A con la maglia del Benevento, per concludere al meglio la sua carriera.