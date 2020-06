Venezia: calciatore positivo, il comunicato

Venezia, ora sono guai. Un calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società veneta ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale la positività al coronavirus di un calciatore della propria rosa.

Quello che tanto si temeva è successo, il calcio è ripartito ma la positività di un calciatore potrebbe bloccare tutto. L’episodio, tuttavia, è accaduto in Serie B dove il campionato è ancora fermo e per questo non ci dovrebbero essere ripercussioni immediate. Se il caso si fosse presentato in Serie A, a pochi giorni dal ritorno in campo, allora i guai sarebbero stati seri per il campionato.

Ultime Venezia: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del Venezia circa la positività al coronavirus di un calciatore del club veneto.

“Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata una positività di un calciatore al Covid 19.

L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento che era in programma nel pomeriggio. Per questo moritov, a partire da questa sera, la rosa intera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna. Dopo i calciatori riceveranno ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.