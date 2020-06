Ultime Fiorentina: c’è De Zerbi per la panchina

Notizie Fiorentina, per la panchina nella prossima stagione si pensa a Roberto De Zerbi.

Il presidente viola Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto cifre importanti pur di assicurarsi l’allenatore del Sassuolo. L’ex fantasista, infatti, sarebbe in cima alla lista dei candidati per sostituire Iachini nella prossima stagione.

Fiorentina, il piano per De Zerbi

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club starebbe provando a strappare e il tecnico neroverde al club emiliano.

Per convincerlo la società di Commisso potrebbe mettere sul piatto c’è una proposta a dir poco intrigante: 1,4 milioni di euro a stagione. Il Sassuolo, al corrente di ciò, sta provando a blindare la posizione dell’allenatore sottoponendo un rinnovo di contratto. L’idea è quella di tenere il mister per molto tempo in panchina. L’accorso, ovviamente, sarebbe meno oneroso rispetto all’offerta della Fiorentina ma durerebbe più annate.

L’allenatore è molto legato alla realtà emiliana in cui si trova, ma un progetto come quello della Fiorentina potrebbe stuzzicarlo e non poco visto la qualità dell’organico a Firenze e la voglia di investire del nuovo presidente.

Una squadra che cerca una consacrazione, con tanti giovani a disposizione ed un budget importante in mano potrebbe far prendere il volo anche alla sua carriera.