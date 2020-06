SPAL, Mattioli: “Dobbiamo discutere del futuro di Di Biagio”

Ultime SPAL | Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Sport del futuro di Luigi Di Biagio in panchina e non solo:

“Ha portato temperamento, voglia e entusiasmo. Siamo contentissimi del suo lavoro, per questo motivo a breve ci troveremo per discutere del futuro. Sta lavorando alla grande con tutto il gruppo che gli è stato messo a disposizione, ama particolarmente lavorare con i giovani e questa è una qualità che a me piace molto.

L’importante oggi è il clima che ha portato all’interno del gruppo, questa è una cosa che piace a tutti in società”.

Ultime SPAL, arriva anche il ds

La formazione ferrare ha di recente annunciato anche l’arrivo del nuovo direttore sportivo che ha preso il porto di Vagnati. L’ex ds ha già firmato per il Torino:

“Zamuner? Lo conosco da tanti anni, ha giocato tanti anni qui. Ci aspettiamo la possibilità aprire una collaborazione vincente, con lui vogliamo portare avanti questo progetto, vogliamo farlo tutti insieme. La Spal è una famiglia sportiva dove gli argomenti vengono discussi come si fa tra le mura di casa. Lui è entusiasta di questo progetto e di tornare alla Spal, ha coronato un sogno. Con questi presupposti possiamo ottenere grandi risultati. Qui ci sono uomini e mezzi per fare un grande lavoro non solo nei prossimi mesi, ma anno”