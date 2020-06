Notizie Roma, Pallotta: “Mercato? Nessuno sa come andrà a finire”

Ultime Roma | James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale giallorosso:

Mercato?

“In questo momento c’è incertezza in tutti i settori, anche nel calcio e non è di certo una cosa legata solo alla Roma. Ci sono tante componenti in movimento nel calcio, il futuro dipenderà anche da come investiremo. Nessuna società al mondo sa come andrà a finire la finestra di mercato questa estate o in inverno, ma alla fine dobbiamo faremo le scelte migliori per il club”.

Calcio italiano?

“L’Italia è stata chiaramente uno dei paesi più colpiti al mondo in termini di vittime da Covid-19, è stato un momento bui. Penso che ci siano stati errori significativi nel modo. Le persone deboli e più esposte al rischio non sono state difese. È qualcosa che è accaduto anche negli Stati Uniti. In generale ho seguito la situazione in maniera attenta”.

Disciplina in quarantena?

“I giocatori sono stati un motivo di orgoglio per il Club e hanno dimostrato di che pasta sono fatti. Ho visto che alcuni calciatori tornare in patria, ma i nostri sono rimasti a Roma e penso che questo sia stato anche un segnale. I numerosi rapporti che ho ricevuto da Roma riportavano che i giocatori erano in ottima forma e stavano tutti in salute anche mentale. Sono certo che abbiano apprezzato il modo in cui il management interagiva con loro, bene, siamo stati molto professionali.

Effetto positivo??

“Vogliamo sempre essere ottenere grandi risultati sul campo ma, per tanti motivi, non si può semrpe, forse non raggiungiamo le aspettative che ci prefissiamo.