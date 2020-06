Notizie AS Roma, Petrachi ai ferri corti con la società: Pallotta lo licenzierà per giusta causa

Notizie AS Roma – Petrachi | Non tira una bella aria in Capitale, sta per scoppiare una bomba nell’ambiente giallorosso. In casa Roma si è accesa la forte discussione tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e la stessa società, rappresentata ovviamente dal patron, James Pallotta. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Pallotta non avrebbe digerito alcune parole del direttore, così come quest’ultimo non sembra convinto delle scelte societarie dell’imprenditore americano. Ma quest’oggi, La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione.

News Roma, Petrachi ai titoli di coda. C’è una cosa che non è piaciuta a Pallotta, verrà sotituito con un ex giallorosso

Stando a quanto riportato dalla rosea, potrebbe venir fuori un licenziamento “per giusta causa”. Si chiuderebbero malissimo i rapporti tra Petrachi e il club giallorosso, dopo un buon operato in quest’ultimo anno. Arriverebbe dunque la rottura totale tra le parti, c’è da capire solo quando e come. Petrachi sembra davvero arrivato ai titoli di coda di un’esperienza cominciata nell’estate del 2019. Dopo un anno esatto, si chiuderebbe la sua avventura. E in pole, per sostituirlo, è apparso il nome di Morgan De Sanctis. L’ex portiere è pronto a ricoprire un ruolo importantissimo nella dirigenza giallorossa.